Trekker ut mannskaper etter snøskredfare på Svalbard

– En bygning er tatt av skred, men ingen er savnet eller skadd, sier sysselmann Kjerstin Askholt på Svalbard til NTB.

Bygget som ble truffet av skredet tirsdag formiddag inneholder flere leiligheter og er bolig for fastboende innbyggere.

Sysselsmannsoverbetjent Ole Jakob Malmo opplyser at mannskapene i området nå trekkes ut på grunn av de farlige forholdene og muligheten for nye ras.

Ifølge Svalbardposten rykket mellom 100 og 150 personer raskt ut med spader og søkeutstyr da raset gikk. Utrykningskjøretøyer og redningsmannskaper var også raskt på stedet.

Hovedredningssentralen Nord-Norge opplyser at de kartlegger behovet for hjelp på Svalbard. Lavinehunder fra Norske Redningshunder er på vei for å gjennomsøke området.

Sysselmannen på Svalbard opplyser at veiene 222, 224, 226 og 228 er evakuert i sin helhet. Øverste boligrekke i vei 230 er også evakuert. Samtidig er alle stikkveier i Hilmar Rekstensvei fra og med vei 222 til 230, inkludert Perleporten, sperret.

Et evakueringssenter er opprettet på Rabalder Cafe på Kulturhuset.

Advart om skredfare

NVE sendte tirsdag morgen ut et skredvarsel for Svalbard av styrke fire – som er den alvorligste faregraden.

Både Sysselmannen og lokalstyret på Svalbard var orientert om varselet, men det ble ikke igangsatt noen evakuering ettersom det ble opplyst at det ikke var noen fare for at eventuelle ras ville nå bebyggelsen.

– Det er varslingssystemet vi har brukt det siste året som er lagt til grunn. Det var folk i felt tidligere i dag, også fra NVE sentralt. De konkluderte med at det var fare for mindre skred, men ikke for at boliger skulle bli tatt, sier lokalstyreleder Arild Olsen til Svalbardposten.

– Ikke noe forvarsel

-Jeg fikk ikke noe forvarsel. Det var et gedigent smell, og så rørte huset på seg, sier beboer Nils Lorentsen til NRK. Han sprang til baderomsvinduet, der han så de store skadene.

– Det lå knuste scootere og sleder opp langs veggen. Bilen til naboen var presset inn i naboleiligheten. Og veggen til dattera mi var revnet, og da skjønte jeg kreftene, sier han.

Frank Johnny Olsen forteller også om dramatiske scener: – Huset flyttet på seg, glass kom ut av hyllene og ungene fløy veggimellom, sier han. Huset hans ble totalskadd.

Skredet i Vei 228 rammet minst én bygning, som ligger nærmest Sukkertoppen. Det er det samme fjellet hvor det gikk et ras i 2015. Da omkom en 42 år gammel mann og ei jente på to år.

Ifølge Meteorologisk institutt blåser det nå liten storm på Svalbard, men vinden er ventet å minske utover ettermiddagen.

