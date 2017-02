Tre av fire i Nord-Norge vil ha bedre tone med Russland

I en undersøkelse Sentio har gjort for Klassekampen blant 1.500 innbyggere i Nord-Norge, svarer 76 prosent av de spurte at norske myndigheter må̊ gjøre mer for å bedre forholdet til Russland. I Finnmark, som har grense til Russland, er dette oppfatningen blant 81 prosent.

På det storpolitiske plan er det sanksjoner og ordkrig mellom Norge og Russland. Fredag beskrev den russiske ambassaden forholdet mellom landene som «ikke holdbart».

Ifølge undersøkelsen øker bekymringen for forholdet til Russland noe med alderen. Ikke uventet er det flere på venstresiden politisk som ønsker at myndighetene må gjøre noe med situasjonen. 74 prosent av Ap-velgerne etterlyser at noe må̊ gjøres, mot 84 prosent av SV-velgerne og 91 prosent av Rødt-velgerne. I sentrum vil 85 prosent av KrF-velgerne og 72 prosent av Venstre-tilhengerne ha et bedre forhold. Undersøkelsen ble tatt opp i slutten av desember 2016.Blant høyrevelgerne krever 75 prosent innsats fra politikerne.

(©NTB)