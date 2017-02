Sak om statsborgerskapet til Mahamud for retten

Rettssaken der Mahad Abib Mahamud (30) har saksøkt staten ved Utlendingsnemnda (UNE) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet starter tirsdag i Oslo tingrett.

UNE fratok Mahamud statsborgerskapet fordi de har fått opplysninger om at han løy om sin identitet og nasjonalitet da han kom til Norge som 14-åring. Blant annet har hans nå avdøde far ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) sagt at Mahad «alltid har bodd sammen med ham i Djibouti». Farens opplysninger stammer fra da faren søkte om familiegjenforening for 14 år siden.

Mahamuds advokat Arild Humlen sier til Klassekampen at opplysningen om at Mahamud er fra Djibouti kommer fra en rapport fra en samtale som ikke er undertegnet, og dermed heller ikke godkjent av faren. Det skal være uklart om det er Mahad eller Mahads bror faren uttalte seg om.

Mahamud har hele tiden holdt fast ved at han er fra Somalia. I forkant av rettssaken sier han til NTB at han ser fram til å legge fram sine bevis. De inkluderer brev fra presidenten i nasjonalforsamlingen i Somalia, som bekrefter at Mahamuds far var offiser i det somaliske flyvåpenet og at sønnen er født i Mogadishu i Somalia, i flyvåpenets hovedkvarter. Somalias ambassadør til EU, Ali Said Faqi, har også bekreftet at Mahamud er somalisk.

Det er satt av tre dager til saken.

