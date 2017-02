Mahamuds advokat i saken mot UNE: – Slurv fra staten

Tirsdag startet den 30 år gamle bioingeniøren sin kamp mot staten ved Utlendingsnemnda (UNE) for å få tilbake statsborgerskapet i Oslo tingrett.

Etter 16 år i Norge ble han i fjor fratatt sin status som nordmann fordi UNE mener han er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han oppga da han kom hit som 14-åring.

– Det er godt å være i gang. Det er en lettelse, sier Mahamud til NTB.

30-åringen har hele tiden holdt fast ved at han er fra Somalia, og saken vakte stor oppmerksomhet da den først ble kjent.

Forledet

Mahamuds advokat Arild Humlen mener staten har basert tilbakekallingen av statsborgerskapet på en rekke unøyaktigheter, blant annetfeilstaving av navn, i UDIs intervjuer med Mahamud og hans foreldre.

– Den mangler den presisjonen som er nødvendig for å fatte de beslutningene som staten gjør. Det er tragisk, særlig for Mahad, at de bruker denne saken til å statuere ett eksempel, sier han.

Humlen mener også staten har forledet motparten. Granskingen av Mahamud startet på grunnlag av et tips i 2013, som UNE først hevdet var anonymt. Før helgen fikk Humlen rettens kjennelse til å vite hvem tipseren var.

– Da viser det seg at tipseren ikke var anonym, men ble anonymisert av UNE. Dette er en person som er en politisk motstander av Mahad, sier Humlen til NTB.

– Det viser hvor farlig det er, i et opprørt samfunn som Somalia, med så mye konflikter partiene imellom, å stole på sånne tips. Enda verre er det å kalle dem anonyme når de egentlig er anonymisert, sier han.

Brev fra president

I retten tirsdag gikk Mahamuds advokat Elise Nygård nøye igjennom Mahamuds historie.

Humlen vil også legge fram et brev fra Somalias president, der det heter at Mahamuds far var offiser i det somaliske flyvåpenet under det tidligere regimet til Mohammed Siad Barre. Sønnen er født i Mogadishu, i flyvåpenets hovedkvarter, står det i brevet, som også er signert av en brigader i flyvåpenet.

Også Somalias ambassadør til EU, Ali Said Faqi, har bekreftet at Mahamud er somalisk.

Staten mener på sin side å ha flere beviser på at Mahamud forklarte seg uriktig da han kom til Norge.

UNEs beviser

Blant annet har hans nå avdøde far ifølge UDI sagt at Mahad "alltid har bodd sammen med ham i Djibouti". Farens opplysninger stammer fra da faren søkte om familiegjenforening for 14 år siden.

UNE har også reagert på flere valutatransaksjoner til en person, Abdoulkader Abdi Mohamed, i Djibouti.

Ifølge forsvaret er disse transaksjonene penger som Mahamud overførte gjennom hawala-systemet til sin forretningspartner i Djibouti, som igjen overførte pengene videre til Mahads mor i Etiopia.

UDI har tidligere ment at det ikke kunne utelukkes at Abdoulkader Abdi i realiteten var Mahad. Men ifølge nye dokumenter som er lagt fram, mener UDI nå at denne personen er Mahamuds bror.

God i fransk

UNE mener også at Mahamuds gode franskkunnskaper, som ga ham en sekser på ungdomsskolen bare halvannet år etter han kom til Norge, viser at han egentlig er fra Djibouti.

Mahamuds forklaring er at han i barndommen hadde en fransktalende fotballærer som lærte ham fransk.

Det er satt av tre dager til rettssaken som ledes av tingrettsdommer Geir Grindhaug.

