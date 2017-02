TV 2: Kraftig nedgang i skolefravær

TV 2har samlet fraværstall fra fylkene i landet som har tallene klare og sammenlignet dags- og timefravær fra høsten 2016 med tilsvarende tall for 2015. Hovedinntrykket er stor nedgang i fraværet. I Akershus har for eksempel timefraværet gått ned med 33,3 prosent, mens dagsfraværet har sunket med 32,2 prosent. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er fornøyd.

– Vi har sett at fraværet har falt kraftig på mange skoler, selv om vi ikke har endelig fasit enda. Det er flere elever i klasserommene og det viser at fraværsgrensen både er nødvendig og fornuftig, sier Røe Isaksen, som har fått kritikk for fraværsgrensa.

Han sier at fraværsreduksjonen er enda større enn han trodde.

– Det viser jo at det var på tide å stille litt strengere krav til oppmøte, og at det var en tabbe av de rødgrønne å fjerne muligheten til å ha en fraværsgrense, sier Røe Isaksen.

Til tross for en tydelig nedgang i fraværet over hele landet, mener fortsatt Elevorganisasjonens politiske nestleder Rahman Chaudhry at innføringen av fraværsgrensen var et feilgrep.

