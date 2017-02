Pasient døde etter uforsvarlig behandling

Pasienten ble sendt til sykehjemmet for rehabilitering og trengte mye hjelp, ro og hvile. På grunn av fulle rom havnet pasienten på gangen i flere uker og døde etter at tilstanden forverret seg.

– Dette er av de mest graverende sakene vi har fått inn til oss, sier pasientombud i Sogn og Fjordane, Lisa Førde Refsnes til NRK.

Fylkeslegen i Sogn og Fjordane retter nå sterk kritikk mot sykehjemmet og kommunen for måten pasienten ble behandlet på. Ifølge Refsnes har de pårørende beskrevet behandlingen på sykehjemmet som uverdig og uforsvarlig.

– Det gikk 17 dager før pasienten fikk dusje, og han måtte sove og gå i de samme klærne over et for langt tidsrom. Slik de pårørende erfarte det, var det ingen plan over pleietjenestene, sier Refsnes.

Til tross for at det var gitt skriftlig og muntlig beskjed om at pasienten sto på en spesiell diett, fikk han stadig mat han ikke skulle ha. Da de pårørende kontaktet legen på sykehjemmet for å få hjelp, ble de avfeid med at legen bare hadde fire minutter til rådighet for å snakke med dem.

Leder for pleie og omsorg i den aktuelle kommunen kjenner seg ikke igjen i kritikken.

