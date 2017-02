Parti-utfordreren Five var sentral i Høyre gjennom hele karrieren

– Five utfordret hele tiden tradisjonelle standpunkter og klarte å gjøre Høyre-politikk av de nye politiske strømningene på 1970-tallet – selv om det kunne være ukomfortabelt for henne, sier førsteamanuensis i politisk samtidshistorie, Hallvard Notaker, ved Universitetet i Oslo til NTB.

Likestilling, kvinners yrkesdeltakelse, barnehageutbygging, utvidet foreldrepermisjon og ikke minst retten til selvbestemt abort var svært omstridte temaer i Høyre på 1970-tallet. Abortspørsmålet var så splittende og omstridt at partiet valgt å ta det ut av programmet sitt, ifølge Notaker.

Stor integritet

– At Kaci Kullmann Five likevel sto så markant på dette mindretallsstandpunktet, og det som ung politiker på 1970-tallet, tyder på at hun var en politiker med stor integritet, sier Notaker.

Han har skrevet boka "Høyres historie – 1975-2005" og beskriver Five som en ideologisk bevisst politiker som hørte hjemme i Høyre. Snarere enn å være drevet av søken etter makt, var Five drevet av troen på det hun arbeidet for, som miljøpolitikk og bistandspolitikk, ifølge historikeren.

Hørte hjemme i Høyre

Nettopp den klare ideologiske bevisstheten, kan har gitt Five tilstrekkelig trygghet til å forstå hva slags politikk hun kunne utfordre partiet på – helt fra hun var aktiv og hvert leder i Unge Høyre, til hun ble partileder i 1991. Hun gikk av som leder og trakk seg fra partipolitikken i 1994.

Five ble aldri en outsider i partiet, til tross for viljen til å utfordre, poengterer Notaker.

– Hun var gjennom hele sin karriere en sentral politiker i Høyre. Det er det ikke gitt at man får til å kombinere en slik rolle med stadige utfordringer av partiets politikk, sier Notaker.

(©NTB)