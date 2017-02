Oljeopptur og optimisme på Oslo Børs

Statoil, Marine Harvest og DNB var mest omsatt mandag, og steg henholdsvis 0,3, 1, og 0,4 prosent.

Dagens vinner er imidlertid kreftmedisinselskapet Nordic Nanovector, som økte 14,6 prosent.

På topp-ti-listen var det bare PGS som falt, med 0,9 prosent. Gjensidige-aksjen var på 11.-plass på omsetningslisten og falt 0,4 prosent.

I Europa sto CAC 40-indeksen i Paris og FTSE 100 i London nærmest stille, mens DAX 30 i Frankfurt løftet seg 0,5 prosent mandag.

Oljeprisen er på vei opp, og nordsjøoljen ble mandag ettermiddag omsatt for rundt 56,2 dollar fatet på spotmarkedet, mens et fat amerikansk lettolje gikk for 53, dollar.

(©NTB)