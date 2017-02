16-åring dømt for drapsforsøk i Orkdal

Ifølge dommen fra Sør-Trøndelag tingrett hadde 16-åringen fra Svorkmo i Orkdal i flere år hatt stemmer i hodet, skriver avisa Sør-Trøndelag. Han har forklart at stemmene 31. oktober i fjor sa «du skal drepe». Gutten så ferdig filmen "Halloween", tok på seg mørk hettegenser og halloweenmaske og tok med seg øks og kniv.

I nabohuset angrep han en kvinne og i basketaket ble hun angrepet med begge våpnene, før angriperen la på sprang. Kvinnens datter så hele episoden. 16-åringen ringte selv politiet og fortalte i detalj hva han hadde gjort. Da hovedforhandlingene gikk for Sør-Trøndelag tingrett 8. og 9. februar hadde han imidlertid glemt alt, og opptak av avhør ble avspilt for retten.

16-åringen ble tiltalt og dømt for drapsforsøk under skjerpende omstendigheter. Basert på sakkyndiges vurderingermener retten tenåringen utvilsomt var psykotisk. Han ble dømt til tvungent psykisk helsevern. Retten ser faren for gjentakelse, og dommen er ikke tidsbegrenset.

