Politiet tror ikke død kvinne i Lier var utsatt for noe kriminelt

Det var en turgåer som drev med såkalt geocaching, som fant kvinnen liggende i terrenget ved Gjellebekkveien i 13.30-tiden.

Like før klokken 18 opplyste Sør-Øst politidistrikt på Twitter at kvinnen har vært savnet i noen dager, og at pårørende er varslet om funnet. Det opplyses også at det ikke er mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.

