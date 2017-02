Mann sier han fikk syre i ansiktet under innbrudd

Mannen meldte selv fra om hendelsen ved 3.30-tiden natt til fredag, og politiet sendte raskt to patruljer til stedet.

– De er der og snakker med fornærmede. Det står etter forholdene bra til med ham, og han har ingen åpenbare skader, men blir sjekket grundig av helsepersonell, som også er på stedet, sier operasjonsleder Lars Gaupset i Finnmark politidistrikt til NTB.

Mannen skal ha oppgitt at to menn brøt seg inn i huset og kastet en eller annen form for syre på ham.

Gaupset sier politiet så langt ikke vet noe om motivet for hendelsen eller hva som har utløst den, men sier at fornærmede tilhører et belastet miljø og at de to som angrep ham, trolig også gjør det. Utover det har han foreløpig ikke flere opplysninger om saken.

