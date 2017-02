Ap-strid om utflytting vekker latter i Høyre

– Dette er helt utrolig! Ap-toppene er ikke bare uenige i sak, de klarer ikke engang å bli enige om hvordan partiprogrammet skal tolkes, sier Jenssen til NTB.

Han viser til striden mellom Aps partisekretær Kjersti Stenseng og hennes forgjenger i jobben, Oslos byrådsleder Raymond Johansen. Stenseng er positiv til at arbeidsplasser etableres utenfor Oslo og i noen tilfeller flyttes ut av hovedstaden, mens Johansen er motstander av utflytting av eksisterende arbeidsplasser.

De er dessuten uenige om hva som ligger i begrepet "omfattende utflytting av eksisterende statlige virksomheter", som dagens Ap-program sier nei til.

Vingling

– Dette er Ap-vingling på sitt verste. Det er oppsiktsvekkende at landets største parti ikke vet hvilken fot det skal stå på i en sak som det har vært klarhet i på borgerlig side i mer enn ti år, sier Jenssen.

At Høyre-representanter i Oslo også protesterer mot utflytting av eksisterende arbeidsplasser, er noe annet.

– Det er ingen tvil om hva som er vårt partis linje og hva vi har vedtatt. I Ap er det ikke engang enighet om hva som er partiets politikk, sier Jenssen.

To hester

Jenssen mener det er blitt et varemerke for Ap å ri flere hester samtidig. Han viser at Oslo-representant Jan Bøhler protesterer mot utflytting, mens Oppland-representant Rigmor Aasrud er skuffet over at det ikke kommer flere arbeidsplasser til hennes hjemfylke.

– Ap dyrker misnøye i Oslo samtidig som partiet prøver å framstå offensivt i resten av landet. Ap forskrever seg, og det må være vondt for Ap-folk å se på, sier Jenssen.

Uenige

Regjeringen og Venstre åpnet denne uken for at 1.200 årsverk og cirka 600 studieplasser kan flyttes ut av Oslo eller nyetableres andre steder i landet. Fra før er 630 arbeidsplasser så langt i stortingsperioden vedtatt utflyttet eller nyetablert utenfor hovedstaden.

– Jeg er glad for alle nye statlige arbeidsplasser som etableres utenfor Oslo. Men å flytte ut eksisterende arbeidsplasser er noe ganske annet. Jeg mener partiprogrammet bør presiseres på dette punktet, sa byrådsleder Raymond Johansen til NTB fredag.

Han er ikke på linje med partiledelsen i denne saken.

– I Arbeiderpartiet er vi grunnleggende positive til at statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo. At lokalpolitikere kjemper for sine saker, er noe vi ser ofte i politikken. Men det er partiets linje som gjelder, og det er den jeg redegjør for, repliserte partisekretær Kjersti Stenseng.

