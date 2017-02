Én kommune blokkerer mulig nasjonalpark

Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet er på Stortinget blitt enige om at «det må foreligge politisk enighet fra alle berørte kommuner» før det blir aktuelt med nasjonalpark, skriver Dagsavisen.

Oslo, Oppegård, Lørenskog, Rælingen og Ski – som til sammen har over 700.000 innbyggere – er positive til utredning, mens Enebakk med sine 11.000 innbygger er imot.

– Det er ingen logikk i at 1,5 prosent av de berørte innbyggerne skal blokkere interessene til hele regionen, mener Arnodd Håpnes, som er fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet. Hans syn bli ikke endret av at det aktuelle området ligger i nettopp Enebakk.

– Enebakk har verken eiendomsrett eller inntekter fra området. Oslo kommune eier det, og et overveldende flertall i bystyret ønsker å avgi det til nasjonalpark.

Naturvernforbundet er frustrert over partienes krav om 100 prosent oppslutning.

– I praksis er ideologiske kjepphester med krav om lokal enighet en garanti mot vern av natur, sier Håpnes.

