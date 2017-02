Silver Pensjonsforsikring blir satt under offentlig administrasjon

Vedtaket om offentlig administrasjon medfører ikke at pengene forsvinner fra selskapet, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet fredag kveld.

I meldingen står det at "Finanstilsynet oppnevner nå et administrasjonsstyre som skal ivareta kundenes interesser best mulig. Administrasjonsstyret vil av hensyn til kundene så raskt som mulig vurdere muligheten for å opprettholde pensjonsutbetalingene, helt eller delvis, mens administrasjonsstyrets arbeid pågår. Det er Silver under administrasjonsstyrets ledelse som vil stå for kundekontakten".

– Silver har fått flere sjanser til å innhente kapital og finne løsninger som sikrer kundenes pensjoner. Det har de ikke klart. De prøver nå å innbille sine kunder at de står foran en snarlig løsning. Dette avviser både Finansdepartementet og Finanstilsynet, som har fulgt denne saken gjennom flere år. Grunnen til at vi må sette ned foten, er at selskapet kan tappes for penger de nærmeste årene, noe som betyr at de som er yngre i dag og kunder i selskapet kan bli stående igjen med skjegget i postkassen den dagen de blir pensjonister, sier settestatsråd Sylvi Listhaug (Frp).

