Pedagogikkprofessor: – Norsk skole er ikke lagd for gutter

Mer enn 33.000 gutter og over 15.000 jenter i barne- og ungdomsskolen får spesialundervisning, viser tall NRK har hentet inn fra grunnskolens innrapporteringssystem.

Det bekymrer skoleforsker Peder Haug, professor i pedagogikk ved lærerutdanningen i Volda.

– Den enkleste forklaringen er at undervisningen passer bedre for jenter enn for gutter, sier Haug til NRK.

Han mener undervisningen er orientert om det som er jentenes kapasitet og jentenes atferd, og at guttene derfor faller av. Haug mener imidlertid det er viktig å ikke beskylde guttene for å være dårligere enn jenter.

– Det er ikke nok å tenke at guttene må ta seg sammen, det er skolene som må ta seg sammen, sier han.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gutter i snitt har dårligere karakterer, dropper oftere ut av videregående og flere gutter enn jenter fullfører videregående på utvidet tid.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), sier vi har et vedvarende gutteproblem i norsk skole.

– Det betyr ikke at det går dårlig med alle guttene. Men av dem som får svake faglige resultater, dropper ut og får spesialundervisning, så er det en sterk overrepresentasjon av gutter. Det er noe som bør bekymre oss veldig, sier Røe Isaksen.

