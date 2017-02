Statkraft dropper utbytte – varsler nedbemanning

Siden 2009 har Statkraft levert 26,6 milliarder kroner i utbytte til staten, men i år er det ikke noe å hente, skriver Dagens Næringsliv. Regnskapet viser 179 millioner kroner i minus etter skatt. Flere milliarder er skrevet ned på investeringer i utlandet, i tillegg til at selskapet fikk en solid skatteregning.

– Nedskrivningene er store. Men ser man dette over ti år, har vi i sum skrevet opp verdiene med over to milliarder kroner. Først opp og så ned i takt med energimarkedet. Vi har ikke lidd noe tap, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen. Og for tiden er det ned som ser ut til å være den dominerende retningen. Finansdirektør Irene Egset sier nedskrivningene utløses av svakere markedsutsikter og lavere prisforventninger.

– Selv om det var prisoppgang i siste kvartal, har vi fortsatt et lavt prisnivå i kraftbransjen. Vi trenger å effektivisere, styrke kompetansen og redusere kostnadene i Statkraft. Det vil prege konsernet, sier konsernsjefen. De neste årene skal Statkraft spare 800 millioner kroner.

