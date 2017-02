Skal bruke to milliarder til fornyelse av jernbanenettet

– Det betyr at vedlikeholdsetterslepet ikke kommer til å øke, og at de reisende vil oppleve fortsatt bedring av standarden på norsk jernbane, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Etter avklaringer med Jernbanedirektoratet er det omdisponeringer i de samlede budsjettrammene til Bane NOR som har gitt muligheten å øke fornyelsesbudsjettet, opplyser Bane NOR.

Fornyelse innebærer å bringe banestrekninger til standard som ny. Bane NOR skriver at dette er et viktig grep for å bedre punktligheten og gjøre banestrekningene mer robuste slik at de blant annet tåler vanskelige værforhold bedre.

