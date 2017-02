Sanner vil lokke ungdom til bygda med jobb

Regjeringen legger fram sin distriktsmelding fredag, og der vil det komme signaler om hvordan by og land skal utvikles i årene som kommer, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) i en sak gjengitt i Dagsavisen. Satsing på arbeidsplasser i hele landet er viktigste poenget i meldingen, sier kommunalminister Sanner.– En reell utfordring i en del distriktskommuner er at det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist, slik at du får en skeiv demografi. Ungdom som har reist ut for å studere flytter ikke tilbake. Det skaper over tid en stor utfordring for distriktskommuner, forklarer Sanner. Han understreker at fredagens melding peker ut en retning og tar for seg de lange linjene, mens andre varslede meldinger – havmeldingen, reiselivsmeldingen og industrimeldingen – vil inneholde mer konkrete forslag om hvordan næringene kan forbedres. – Vi gjennomfører også forenklinger av utmarksforvaltningen, som betyr mye for arbeidsplasser i distriktene, sier kommunalministeren. Fortsatt arbeid med forenkling skal også hjelpe byene og bygdesentrene, blant annet med tanke på boligbygging, sier han.

