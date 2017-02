Passasjer havnet på feil fly

Tabben ble oppdaget da kabinpersonalet talte opp passasjerene og skjønte at det var en passasjer for mye på flyet som skulle til Evenes, skriver Bladet Vesterålen. Først da ID-kort og billetter skulle vises fram for kontroll, innså en overrasket passasjer at han var på feil fly. En time forsinket kom alle de andre om bord seg av gårde.– Her må det ha skjedd en glipp under ombordstigning, og vi følger opp saken med vår samarbeidspartner på flyplassen, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian om hendelsen. – En passasjer med feil boardingkort om bord er i utgangspunktet ingen trussel, men det skal selvfølgelig ikke skje, sier kommunikasjonssjefen. Også kommunikasjonssjef Joachim Andersen ved Oslo Lufthavn understreker overfor VG at passasjerene hadde vært gjennom sikkerhetskontrollen. Han har bare hørt om ett lignende tilfelle i løpet av sine fem år ved flyplassen.

