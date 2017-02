Olsen advarer mot økt proteksjonisme

Olsen nevnte verken Donald Trump eller brexit eksplisitt i sin årstale til den norske samfunnseliten torsdag, men slo likevel fast:

– Utfallet av to viktig valg i fjor er et signal om at motstanden mot globalisering har fått vind i seilene, sa han.

Skulle utviklingen internasjonalt gå i retning av en mindre fri verdenshandel, vil få tjene på det. For små, åpne økonomier som Norge kan tapet bli stort. De største taperne vil likevel være de mer enn 700 millionene som fortsatt lever i fattigdom, sa sentralbanksjefen.

Han avsluttet talen med å understreke at tegnene til økt proteksjonisme er urovekkende.

– I en verden preget av felles problemer er alenegang ikke løsningen.

