Ni måneders fengsel for overgrepsbilder

I en razzia i januar i fjor avdekket politiet nærmere 1.000 filmer og godt over 29.000 bilder som viste seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualisere barn, skriver Sunnmørsposten.– Alderen på de involverte varierte fra barn i to-, tre-, fireårs alderen og opp til tenårene, heter det i dommen. Mannen har forklart at innholdet i materialet varierer fra grove voldelige overgrep til seksualiserte fremstillinger og poseringer. I avhør opplyste han at han både lastet ned og delte overgrepsmaterialet via en fildelingstjeneste. I retten sa han at det er vanskelig å forklare hvorfor han har befattet seg med overgrepsmateriale, og han forklarte at han hadde snakket med fastelegen sin om problemet og bedt om hjelp. Tre måneder av dommen ble gjort betinget, og retten påpekte at det var formildende at det hadde tatt lang tid før saken kom opp for domstolsbehandling.

