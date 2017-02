Drøyt 1.700 har valgt behandling fritt

Per 9. januar hadde 1.712 personer benyttet seg av ordningen som skulle få ned køene og gjøre privat helseforsikring overflødig, viser tall VG har fått fra Helsedirektoratet.Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen sier ordningen er bra for de 1.700, men kaller likevel reformen mislykket. – Vi mener å kunne dokumentere at man ved heller å bruke pengene i de offentlige sykehusene, ville gitt behandling til langt flere for en vesentlig lavere pris. Helseminister Bent Høie (H) er derimot fornøyd, blant annet med tanke på nettopp dem som faktisk har benyttet muligheten til å velge fritt. – Jeg måler ikke suksessen ut fra hvor mange pasienter som benytter seg av ordningen, men ut fra betydningen den har for hver enkelt pasient, sier Høie, men snakker også om tall. – Antallet øker for hver måned, og vi kommer til å utvide antall diagnoser som kommer inn under fritt behandlingsvalg. Høie tror veksten vil fortsette i 2017.

(©NTB)