1,1 milliarder i pluss for Norwegian

Før skatt var resultatet på 1,5 milliarder kroner for 2016, en kraftig økning fra 2015 da resultatet var 75 millioner. Driftsresultatet for hele 2016 var på 1,8 millarder kroner, sammenlignet med 347,8 millioner kroner året før.

For fjerde kvartal ble resultatet før skatt 299,7 millioner kroner, mot et underskudd på 702,9 millioner kroner i samme kvartal i 2015.

Selskapet satte 21 nye fly i trafikk i løpet av fjoråret. Totalt reiste 29,3 millioner passasjerer med Norwegian i fjor. Det er en økning på 14 prosent fra året før.– Vi er meget godt fornøyd med at vi i et år med stor internasjonal vekst, etablering i nye markeder og tøff konkurranse lever selskapets beste resultat noensinne, sier konsernsjef Bjørn Kjos. Selskapet har ambisjoner om å utvikle rutenettet ytterligere i løpet av 2017. – I løpet av 2017 vil 32 nye fly bli satt i trafikk, hvorav ni 787–9 Dreamlinere. vi skal lansere mer enn 50 nye ruter og rekruttere over 2.000 nye kolleger over hele verden, sier Kjos.

