Tine sliter med å mette grøt-markedet

I fjor økte salget av grøt med 16 prosent mot 13 prosent året før, skriver Dagens Næringsliv.– Grøttrenden gir oss utfordringer med å kunne levere nok. Det er ikke tvil om at utviklingen på grøt bidrar til resultatet, sier Tines konsernsjef Hanne Refsholt. Fabrikken på Tretten i Gudbrandsdalen er bygd ut, men fortsatt er grøt-markedet sultent. Onsdag la Tine fram sitt årsresultat, som viser en vekst på 1,6 prosent i fjor og et resultat på 1,6 milliarder kroner. – Driftsresultatet er stabilt. Vi er fornøyd med resultatet, men det er heller ikke bedre enn det bør være. Omgivelsene endrer seg og det stilles større krav. Derfor blir det stadig viktigere at vi forbedrer oss og får til innovasjoner, sier RefsholtI tillegg til Tine og datterselskapet Fjordland, har også flere andre aktører etablert seg i grøtmarkedet.Fjordland står blant annet for det meste av grøtsalget til Tine. Fjordland økte inntektene med 6,0 prosent, og fikk et driftsresultat på 86 millioner kroner, som er inkludert en engangseffekt på pensjon, av en omsetning på 1,5 milliarder kroner. – Jeg tror grøttrenden vil fortsette, og jeg håper at produksjonen er stor nok, sier konsernsjef Refsholt.

(©NTB)