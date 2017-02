Forskere går imot midlertidig opphold

En av anbefalingene i rapporten fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) er å slutte å gi midlertidig opphold til enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år og heller innvilge permanent opphold, skriver ABC Nyheter. For å forebygge forsvinninger og «sikre den nødvendige omsorg og oppfølging», foreslår også rapporten at barnevernet bør overta ansvaret for enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

– Grunnen til at vi mener forskriften om midlertidig opphold bør fjernes, er at det skaper store utfordringer for en god oppvekst og fører til stor usikkerhet. Dette skaper både uro og passivitet i mottakene og en økt grad av forsvinninger, sier prosjektleder og hovedforfatter Berit Aasen.

Justisdepartementet skal gå gjennom rapporten, men vil ikke følge anbefalingene om å fjerne midlertidig opphold eller la barnevernet få ansvaret for alle under 18 år.

– Det er ikke aktuelt. Her har regjeringen en tydelig holdning og avklart politikk. Vi står på de midlertidige tillatelsene for dem over 16 som ikke har et beskyttelsesbehov, sier statssekretær Torkil Åmland (Frp).

