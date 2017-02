Energi Norge mener Datatilsynet sprer ubegrunnet frykt

– Det er ingen utenforstående som får tilgang til data fra strømmålerne, med mindre kundene selv gir fullmakt til det. Det er heller ikke slik at målerne er i stand til å fortelle hva strømmen brukes til. Dette blir ekstra underlig med tanke på at Datatilsynet selv har vært med i forberedelsene til innføring av smarte målere, sieradministrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.I løpet av året vil 1,4 millioner strømkunder få byttet ut sin gamle strømmåler med en ny og digital måler. De nye målerne registrerer strømforbruket på timebasis, og verdiene sendes automatisk til nettselskapet. De nye målerne har et åpent grensesnitt, som gjør det mulig for kommersielle aktører å koble seg på. – Her kan kommersielle aktører koble seg på og de kommer til å selge ulike typer tjenester, som alarmtjenester eller fulle smarthus, og da gir man fra seg informasjon om hvordan man lever livet sitt, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet. Energi Norge mener både datasikkerhet og personvern er godt ivaretatt gjennom strenge krav fra myndighetene. – Nettselskapene bruker informasjonen til å gi kunden riktig faktura, og til drift, vedlikehold og utvikling av strømnettet. All informasjon sendes kryptert ut av målerne. Nettselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet, sier Ulseth.

(©NTB)