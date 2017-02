Bane NOR varsler omfattende arbeider rundt Oslo S i sommer

Tiltakene, som omhandler investeringer, fornyelse og vedlikehold på jernbanen, beskrives som omfattende. Arbeidet skal foregå sammenhengende i perioden 24. juni til 7. august.

Ifølge Bane NOR vil mange av togene kjøre som normalt, men arbeidene vil føre til perioder med stengte strekninger og redusert antall avganger på noen strekninger.

Mellom uke 26 og 31 er Oslo S-Ås og Oslo S-Mysen stengt, mellom uke 26 og 30 er det redusert kapasitet på Skøyen - Oslo S - Bryn - Lillestrøm, og i uke 31 er det redusert kapasitet på Oslo S-Lillestrøm og stengt mellom Oslo S og Grefesen.

Helgen 5.-6. august stenges Oslo S for all togtrafikk, og gjennom hele sommeren blir det færre avganger vestover i retning Skøyen, Asker og Drammen. NSB setter opp alternativ transport, mens flytoget kjører nesten som normalt.

Også for bilistene blir det kaotiske tilstander i sommer. Som følge av tunnelarbeider og et økt antall busser kan det bli køer i området rundt Bjørvika, særlig under Norway Cup den første uken i august.

