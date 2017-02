Krill-fartøy til én milliard skal bygges i Norge

Aker BioMarine har inngått kontrakt med verftsgruppen VARD om å bygge et moderne krill-fartøy som skal settes inn i fisket i Antarktis. Det opplyser Aker BioMarine i en pressemelding tirsdag.

– Dette er den største enkeltkontrakten VARD har hatt på et fiskeri-fartøy noensinne, og vi er svært glad for at vi har inngått en byggeavtale med dem. Det vil også bidra til å sikre norske arbeidsplasser fremover, sier konserndirektør for produksjon, Webjørn Eikrem i Aker BioMarine.

– Krillfiskeriet er miljøsertifisert, og med det nye fartøyet håper Aker BioMarine å øke standarden for bærekraftig fiske, sier Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine.

Det nye fartøyet er på 130 meter og vil være energieffektiv i drift og inneholde et moderne bioraffineri for prosessering av krillråvarer i Antarktis.

Planlagt byggestart er i mai i år, og skipet skal ferdigstilles i slutten av 2018. Total kontraktsverdi er på én milliard kroner, inkludert rederileveranser. Etter planen skal det nye skipet da være i full drift i Antarktis fra begynnelsen av 2019-sesongen.

(©NTB)