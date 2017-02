Ber om økt norsk støtte til abort

Brevet er skrevet av organisasjonen FOKUS, som arbeider for kvinners rettigheter, og er en reaksjon på den såkalte «gag rule» som er innført av president Donald Trumps regjering, skriver Dagsavisen. Regelen innebærer at ingen organisasjoner som gir råd om abort får bistandsmidler fra USA.

Så langt har over 60 organisasjoner skrevet under på brevet, som også er stilet til utenriksminister Børge Brende (H). Brevet er et globalt krav om at Norge skal vise seg som den pioneren vi er på kvinners rettigheter, sier FOKUS-leder Gro Lindstad.

– Kvinner overlever ikke på fine ord og festtaler. Dette handler om kvinners rett til å leve verdige liv, at abortklinikker skal kunne holdes åpne og at gravide kvinner får tilgang på opplæring i hvordan de kan beskytte seg mot zikaviruset, hiv og aids, sier Lindstad.

Statssekretær Laila Bokhari (H) i Utenriksdepartementet skriver i en epost at regjeringen er bekymret for signalene fra Trump-administrasjonen:

– Vi har varslet en økning av støtten til reproduktiv helse og sikre aborter. Vi vil, i likhet med andre likesinnede land, liste de norske bidragene til reproduktiv helse på nettsiden til det nederlandske initiativet «Hun bestemmer».

(©NTB)