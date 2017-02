Arbeidstilsynet politianmelder Veireno

Siden oktober i fjor har Veireno hatt ansvaret for søppeltømmingen i Oslo. Selskapet har de siste månedene fått kritikk fra flere hold, blant annet fra Arbeidstilsynet, og nå har tilsynet levert en anmeldelse til politiet, melder NRK.

Alvorlige brudd

– Vi har fulgt Veireno over tid. På bakgrunn av at vi har funnet mange og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, har vi krevd at Veireno nå må få forsvarlige arbeidstidsordninger og følge loven på området, sier Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.

Hun opplyser at Veireno-ansatte i Oslo har jobbet opptil 90 timer i uken og at noen har jobbet nesten en måned i strekk.

– Dette er etter våre vurderinger langt utenfor det som er vanlig, og da er det riktig å politianmelde det. Det mest alvorlige er at mange ansatte har jobbet så mye at vi vet at dette kan ha alvorlige konsekvenser for deres helse, sier Luthen.

Har ikke kommentert

Tidligere har Arbeidstilsynet anmeldt Veireno for forhold i Vestfold, der selskapet overtok innsamling av husholdningsavfall i ti kommuner i oktober 2015.

NTB har tirsdag gjort flere forsøk på å få en kommentar fra Veireno-sjef Jonny Enger til anmeldelsen, uten å lykkes.

Ifølge NRK sitter miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg tirsdag ettermiddag i møter angående anmeldelsen, og hun ønsker ikke å kommentere saken før senere.

Søppelkaos

Det har vært store problemer med søppelhenting i Oslo siden Veireno tok over ansvaret i oktober i fjor. Kommunen har mottatt over 30.000 klager fra byens innbyggere, og mange steder har søpla hopet seg opp.

I midten av januar ble det klart at Pål Sommernes slutter som direktør for Renovasjonsetaten i Oslo kommune som følge av saken.

