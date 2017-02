Syriske flyktninger vil ta høyere utdanning i Norge

Den største endringen i 2016 er den store økningen i antall søkere fra Syria. Topp tre på søknadstoppen er nå Polen, Syria og Litauen.

Til sammen mottok NOKUT 871 søknader om godkjenning av høyere utdanning tatt ved syriske utdanningsinstitusjoner i fjoråret. Det er mer enn en dobling fra året før.

– Våre beregninger tilsier at vi vil motta et enda høyere antall søkere fra Syria og andre flyktningland i løpet av 2017, slik at det totale antallet søknader kan komme opp mot 9.000, sier direktør Terje Mørland i NOKUT.

Han legger til at søkermassene har ført til at det nasjonale organet må utsette oppstart av nye tjenester som kvalifikasjonsvurdering for flyktninger og ny godkjenning av fagskoleutdanning.

– Vi må også redusere ambisjonsnivået for utvidelsen av godkjenningsordningen for fag- og yrkesopplæring, sier Mørland.

Han legger til at det ser ut til at flyktningene først søker etter at de har vært i Norge en tid. NOKUT forventer derfor en økning i antall søknader i tiden fremover.

