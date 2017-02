Staten tapte rettssak om reisebevis 

Staten mente at myndighetene etter norsk lov kunne nekte å utstede ID-dokumenter dersom det er tvil om søkernes identitet.

De sju saksøkerne gikk til sak og vant fram i tingretten, men staten anket. Nå slår Borgarting lagmannsrett fast at å nekte reisedokument kun på grunn av vanlig tvil om ID, ikke har vært i tråd med flyktningkonvensjonen, melder NRK.

Uten ID kan man verken jobbe, ta førerkort eller utdanning hvor det kreves vandelsattest. Ifølge UDI var 176 personer i Norge i samme situasjon per januar i år, skrev NRK da saken skulle opp for retten.

– Dette er historisk. Det dreier seg kort og godt om det som i sin tid var nansenpasset, i dag beskrevet som «reisebevis for flyktninger». Denne dommen fastslår at alle som har fått asyl i Norge har rett til ID-papirer og kan fungere i samfunnet, sier forsvarer for flyktningene, Georg Scherven Hansen, til VG.

Avisen skriver at lagmannsretten mener det kun er i tilfeller med betydning for nasjonal sikkerhet og offentlig orden, at det ikke skal utstedes reisebevis til flyktninger. At man ikke er ett hundre prosent sikker på vedkommendes identitet, er ikke tilstrekkelig for å nekte papirer, mener retten.

Staten ved Utlendingsnemnda er også dømt til å betale 150.000 kroner i sakskostnader. Staten har fremdeles mulighet til å anke dommen til Høyesterett

(©NTB)