Missilsamarbeid med Tyskland gir norsk salg for 10 milliarder

Avtalen kommer i forbindelse med det norske ubåtkjøpet fra Tyskland.

– Samarbeidet med Tyskland gir oss også industrisamarbeid på en rekke andre områder. Ett eksempel er kampledelsessystem for ubåter, der Kongsberg er verdensledende. Også her ligger det kontrakter for norsk industri i milliardklassen i årene fremover, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).