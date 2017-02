Fange på rømmen i Sogn og Fjordane

Politiet i Sogn og Fjordane melder på Twitter at fangen stakk av fra politiet på Vangsnes fergekai.

Fangen har mørke klær, har mørk hudfarge og er 175 centimeter høy.

– Fangen skulle til fengselet i Vik. Det var under en overlevering mellom to politipatruljer på Vangsnes fergekai at fangen sprang vekk, sier operasjonsleder Olaug Holme til NRK.

Politiet lette ved 20.30-tiden i området rundt Solvang camping.

Holme kan ikke si hva mannen skulle sone for, men sier at fangen ikke er farlig.

Politiet opplyser at de ønsker tips i saken.

