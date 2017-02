Fagforening støtter Norwegians Russland-krav

En 60 år gammel avtale gir SAS enerett på å bruke russisk luftrom. Dermed er det vanskelig for Norwegian å starte direkteruter fra Norge til mange steder i Asia.

Parat, som organiserer 1600 piloter og 2.500 kabinansatte i Norwegian, SAS og Widerøe, er enig med Norwegian om at norske myndigheter må reforhandle avtalen, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har klare forventninger om at samferdselsministeren nå faktisk tar denne saken alvorlig og fremmer klare krav til Russland og andre land om å få like rettigheter for norske flyselskaper, sier nestleder Vegard Einan i Parat.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier han er klar over mulighetene for å øke trafikken østover og sier regjeringen ønsker å støtte opp om dette.

– Vi har derfor tatt opp tema med russiske myndigheter gjentatte ganger, lenge før Norwegian nå tok saken opp i mediene. Det mangler ikke initiativ fra norske myndigheter, men vi må alle ha respekt for at hver nasjonalstat faktisk styrer over eget luftrom, skriver Solvik-Olsen i en tekstmelding til avisen.

