Adele vant Grammy-priser

– Takk for tålmodigheten med meg og for å hjelpe meg med å lage min favorittsang, sier Adele i takketalen, fremført kort tid etter at hun selv sto på scenen og fremførte "Hello" og George Michaels' "Fastlove".

"Hello" slo dermed ut Beyonce's "Formation", som gikk av med seieren for beste musikkvideo.

Adele vant også beste popframføring solo, også for "hello" og beste popalbum, vokal, for albumet "25".