35-åring bøtelagt for fuglefeller på McDonalds

Mannen ga en uforbeholden tilståelse da han møtte i Kristiansand tingrett nylig, skriver Fædrelandsvennen. Han forklarte at skadedyrfirmaet han jobber i, i lengre tid hadde hatt problemer med å hindre fugler å fly inn i restauranten. Til slutt bestemte han seg for å sette opp limplater for å fange fuglene.

Bruken av fellene ble oppdaget av tre gjester som besøkte restauranten 10. mars i fjor. Gjestene så en fugl som satte seg fast, og på limbrettet som en ansatt hentet ut, satt det to fugler. Gjestene tok deretter med seg brettet til en veterinær, som konstaterte at fuglene måtte avlives.

