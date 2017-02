Søndag skapte uværet problemer for fly, båter og biler i Nord-Norge, og lengst nord fortsetter utfordringene mandag.

Halve taket på et forretningsbygg på Sjøvegan blåste av søndag morgen.

Bygget er der Euronics-butikken holdt til. Den ble lagt ned for kort tid siden. Bygget er eid av Jensen Elektiske AS.

Havna i veien

Leder Tormod Berg forteller at taket blåste av ved nitiden på morgenen.

– Han må ha vært sterk. Bygget har jo stått der siden 1984. Taket løsnet og havna midt i veien. Hadde det blåst 8–10 meter til så hadde det truffet bygningen på andre siden av veien. Vi fikk hjelp fra Sjøvegan Maskin. De dro taket ut av veien med en hjullaster, forteller Berg.

– Er bygget skadet utover taket?

– Forsikringsfolk er nå på vei for å se på det. Men det er klart at det har kommet vann i veggene, så vi må helt sikkert skifte isolasjon, forteller han.

Kan bli leilighet

Butikklokalene i bygget står tomt etter at Euronics-butikken ble lagt ned.

– Hva skal skje med lokalene?

– Vi har ikke bestemt oss enda. Vi har ikke bruk for disse lokalene, men leiemarkedet på Sjøvegan er jo dødt. Det mange ledige lokaler så det er vanskelig å leie ut. Men vi vurderer å bygge det om til leilighet, men ingenting er bestemt enda, sier Berg.

OBS-varsel

I et OBS-varsel melder Meteorologisk institutt vestlig full storm og lokalt sterke vindkast i indre strøk av Troms, indre strøk av Vest-Finnmark og på Finnmarksvidda. Vinden vil begynne å øke fra klokken 10 mandag formiddag.

"Stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer kan bli stengt. Farlig å være utendørs. Stor skade på bygninger og infrastruktur", heter det i varselet på Yr.no.

– Hold deg inne

– Vi kan ikke anbefale folk i disse områdene å gå ut. Det kan bli full storm, som vil si vind på over 25 meter i sekundet, og da er det best å holde seg inne, sier vakthavende meteorolog Rafael Grote ved Vervarslinga for Nord-Norge til NTB.

Grote anslår at det først og fremst er i de nevnte områdene det kan oppstå samferdselsproblemer utover dagen.

– I Vest-Finnmark, på vidda og i Indre Troms vil det være stor fare for fortsatte problemer. Store fly vil ikke ha problemer, kanskje med unntak av i Hammerfest og Alta. For båter vil det dreie seg om sterk kuling, sier han.

Sterk vind og glatte veier

Flere veier i Finnmark har kunnet åpne mandag, men E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp er fortsatt stengt, skriver iFinnmark. I tillegg er det kolonnekjøring på fire veier.

Søndag førte uværet til vanskelige kjøreforhold og andre utfordringer i alle de tre nordligste fylkene. Blant annet blåste et vogntog av veien i Skibotn i Troms, mens et naust ble tatt av vinden og knust over en bil i Hadsel i Nordland.

Mandag skal været i Nordland bli bedre, men politiet i Salten varsler om glatte veier, skriver Avisa Nordland. I tillegg var ferja mellom Moskenes og Bodø innstilt på grunn av uvær mandag morgen, men den er nå i drift igjen.