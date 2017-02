Ulvejakten kan bli utvidet fra og med onsdag

Forslaget til klima- og miljødepartementets (KLD), som kan tre i kraft fra onsdag 15. februar, går ut på å forlenge lisensjaktperioden innenfor ulvesonen til 31. mars denne vinteren. KLD vil utvide jaktperioden blant annet for å kunne ta høyde for ny kunnskap om ulvene gjennom den pågående radiomerkingen. At det er flere ulver enn bestandsmålene Stortinget har satt, har økt presset på regjeringen for å tillate felling av flere ulv.

Norskog, som representerer skogeiere som står for 15 prosent av den totale avvirkningen av skog i Norge, har ingen innvendinger til forslaget. Organisasjonen mener en utvidet lisensfelling er nødvendig for å regulere ulvebestanden og for å nå Stortingets vedtatte bestandsmål.

Naturvernforbundet reagerer derimot kraftig på KLDs forslag og påpeker at en lisensjakt i ulvesonen i 2017 er i ulovlig, både fordi den er strid med Bernkonvensjonen og med norsk lov. Organisasjonen mener det også vil være uetisk å drive jakt langt inn i paringssesongen.

– KLDs forslag kan medføre at hanner skytes ut og etterlater drektige tisper, som kan få problemer med å forsørge avkommet sitt alene, uttalte Arnodd Håpnes, fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet til NTB da forslaget ble kjent.

Forslaget, som hadde høringsfrist lørdag 11. februar, blir avgjort av KLD innen onsdag 15. februar. Fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen er vanligvis fra 1. januar til og med 15. februar.

