Hordaland Høyre sier ja til eggdonasjon

– Vi er selvsagt kjempeglade for at forslaget fikk gjennomslag. Det er på tide å tillate eggdonasjon, sier Tobias Strandskog, leder for Unge Høyre i Hordaland til Bergens Tidende.

Ifølge avisen var det ungdomspartiet i fylket som fremmet forslaget under årsmøtet til Hordaland Høyre. Målet er å få gjennomslag for eggdonasjon på landsmøtet.

– Det var et ganske så overveldende flertall, og da forslaget ble vedtatt, ble det møtt med stor applaus i salen, sier Strandskog.

Moderpartiet er splittet i standpunktet om eggdonasjon, og det er ventet stor spenning i debatten under landsmøtet på Gardermoen i mars.

