NHO og LO bekymret for mulige forskerkutt i SSB

LO, NHO og flere andre store organisasjoner uttrykker i et brev til Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet bekymring for en foreslått omorganisering av Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling, skriver VG.

De frykter endringen kan ødelegge grunnlaget for trepartssamarbeidet mellom staten, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner, også kjent som den norske modellen.

– Vi er bekymret for at en slik omorganisering i SSB kan ødelegge grunnlaget SSB har som forskningsinstitusjon og tilrettelegger i den norske politikken, som i forberedelsene til lønnsoppgjørene, sier LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen til VG.

– Tidlig i prosessen

I januar skrev Finansavisen at et utvalg som er nedsatt av SSBs administrerende direktør Christine Meyer, anbefaler å kutte forskningsavdelingen fra 80 til mellom 25 og 30 personer. En mindre elitegruppe skal ha som mål å publisere mest mulig i internasjonale tidsskrifter. De øvrige skal over i statistikkavdelingen.

Meyer sier forslaget er på intern høring i SSB, og at det fortsatt er tidlig i prosessen. Hun vil så legge fram et forslag til SSB basert på utvalgets rapport og innspill fra høringen.

TBU

I brevet fra blant andre LO og NHO kommer det fram at den mest praktisk rettede bekymringen er knyttet til arbeidet til Teknisk beregningsutvalg (TBU). TBU legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.

I et brev til Finansdepartementet og Arbeidsdepartementet tidligere i uka sier Meyer at hun har presisert at SSB kommer til å levere det de skal når det gjelder TBU, og at det ikke er snakk om å svekke det arbeidet.

Finansminister Siv Jensen (Frp) bekrefter overfor VG at hun har lest brevet, og selv om SSB er en faglig uavhengig virksomhet, tar Finansdepartementet imot innspill i debatten.

Saken vil mandag bli tatt opp i kontaktutvalget mellom regjeringen og partene.

