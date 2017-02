Mann dømt til fengsel for konemishandling

Ifølge dommen ble kvinnen i en periode på 2 år og 9 måneder slått, sparket, lugget, voldstruet, kontrollert og trakassert av sin mann, skriver Bergens Tidende.

"Nærmest daglig mishandling nå, slås i hodet men også andre steder. Mishandles både hjemme og på arbeid", heter det i legejournalen som ble lagt fram som bevis i saken.

Kvinnen, som i dag er separert fra sin mann, har via sin bistandsadvokat trukket krav om erstatning og oppreisning, og beskriver forholdet deres i dag som vennskapelig og hun ønsker forsoning.

– Retten ser på denne kontakten som usunn, og kanskje direkte farlig, med den historikken som er i dette forholdet, heter det i dommen.

53-åringen har vært gift tre ganger, og en av hans tidligere ektefeller forteller om nøyaktig samme handlingsmønster.

Ifølge dommen nekter mannen for all bruk av vold. Han forklarer at det er mot hans natur å slå kvinner, og han skylder på at han lider av dårlig balanse og har en gammel skade som gjør ham dårlig i stand til å utøve vold.

Det er uklart om han vil anke dommen.

