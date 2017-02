Kjempestup for Ap på ny meningsmåling

Arbeiderpartiet faller til 33,9 prosent, men Senterpartiet øker med 3,4 prosentpoeng til 9,6 prosent. Det gir de to gamle regjeringskameratene 81 mandater. Dermed ville de i så fall ha vært nødt til å samarbeide med både Rødt (1 mandat), MDG (1) og SV (2), for å få flertall på Stortinget. Samtidig vil en regjering bestående av Ap, Sp og KrF kunne sikre flertall med 91 mandater.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier Senterpartiet har hatt som mål å bli større enn Frp innen 2019. Nå spekulerer han i om målet kan være innen rekkevidde allerede til høsten.

– Vi har hatt det som mål i to og et halvt år. Men nå er det mange som har stemt både Høyre og Frp som ikke så for seg at de skulle få denne sentraliseringen, som kanskje også er skuffet over forsvarspolitikken denne regjeringen har ført, og som nå tenker seg om på nytt, sier han til Klassekampen.

Både Sosialistisk Venstreparti og Venstre er under sperregrensen på målingen med en oppslutning på henholdsvis 3,7 (-0,5) og 3,9 prosent (-0,3).

Siden Venstre kun får tre stortingsplasser når de ikke lenger har utjevningsmandater, fordamper det borgerlige flertallet. De to regjeringspartiene og støttepartiene KrF og Venstre får til sammen 84 seter.

Høyre gjør en god måling med 25 prosents oppslutning (-0,3). Frp går fram 0,9 prosentpoeng til 12,7 prosent. Kristelig Folkeparti øker også med 0,8 prosentpoeng og har støtte fra 5,6 prosent av de spurte.

MDG får 2,4 prosent (-0,2) og Rødt får 1,6 prosent (-0,3). Det er kun Aps nedtur og Sps framgang som er utenfor feilmarginen på målingen. Marginen varierer mellom 0,5 og 2,9 prosentpoeng, og er størst for de største partiene.

(©NTB)