Hordaland Venstre åpner opp for plan B

Etter at Venstre-nestleder Terje Breivik proklamerte at partiet kun har plan A, som er å gå inn i regjering med KrF og Høyre, er det flertall i Hordaland Venstre om å åpne for en plan B.

Avstemningen endte med kun to stemmers margin på fylkesårsmøtet på Stord lørdag, skriver Bergens Tidende.

– Alle er enige om at et blågrønt alternativ med Høyre og KrF er det vi ønsker, og vi ber velgerne om å få et mandat til nettopp det. Og så var det knapt flertall på å sette sammen en plan B det vi fikk. Det viser tydelig at vi ønsker å komme i regjering, sier fylkesleder Idun Bortne.

