Søknader om ulvefelling avslått

– Det er ikke mistanke om at ulvene i området utviser unormal atferd. Felling av ulv anses å ha svært begrenset skadereduserende effekt når det er snakk om enkelttilfeller av skade på hund innenfor ulvesonen. Dette er i samsvar med tidligere praksis i lignende saker, opplyser direktoratet.

I to av tilfellene har ulv skadd (Aurskog-Høland) og drept (Eidskog) hunder i direkte tilknytning til eiernes hus. Bakgrunnen for søknadene om felling er ifølge søkerne vedvarende unormal atferd, manglende skyhet for mennesker og skader på hund.

Direktoratet har på den ene siden vurdert om ulven utviser normal skyhet overfor mennesker, og på den andre side vurdert skadepotensialet overfor hund.

– Det er naturlig at ulv og mennesker av og til møtes i områder hvor folk bor innenfor ulverevir. Det avgjørende i vår vurdering i slike saker er om ulven utviser normal skyhet, og ingenting i de beskrevne tilfellene tyder på noe annet, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

At ulv er aggressiv mot hund, er heller ikke nødvendigvis unormal eller uventet atferd, ifølge direktoratet.

