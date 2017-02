Realitykjendis løslatt fra varetekt i narkosak

Politiadvokat Jorid Kile ved Seksjonen for organisert kriminalitet opplyser til VG at vilkårene for videre fengsling ikke lenger ble ansett for å være oppfylt.

– Men vi etterforsker fortsatt opp mot beslaget som ble tatt, sier politiadvokaten.

Politiet har tatt beslag i 11 skytevåpen, 180 kilo cannabis, 45 kilo amfetamin og nesten fem millioner kroner i kontanter i saken.

Oslo-politiet ransaket 26-åringens bolig 22. desember, hvor det ble funnet rundt 10 kilo amfetamin, og julaften ble han varetektsfengslet, siktet for grov narkotikaforbrytelse. Selv nekter han straffskyld.

Realitystjernens to yngre brødre og en rekke andre er også siktet i saken, som dreier seg om oppbevaring og/eller transport av store mengder narkotika.

Før pågripelsen var Indiran involvert i årets sesong av «Paradise Hotel» som webreporter. Disse planene er nå lagt på is, opplyser TV3 ifølge VG.

– Jeg har full forståelse for at de ikke ønsker et samarbeid, men jeg vet at de vil angre, siden de mister en god arbeidstaker. Nå er jeg ute, og jeg skal kjempe herfra, sier han til avisa.

(©NTB)