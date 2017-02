Tannlege tiltalt for å ha misbrukt sin stilling

Tiltalen mot mannen omfatter overgrep mot fire forskjellige kvinner, melder NRK. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd mellom 2008 og 2014 på tannlegekontoret.

Mannen er tiltalt for misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, for å ha forsøkt å skaffe seg seksuell omgang og for å ha foretatt seksuell handling uten samtykke.

Bistandsadvokat Nina Emilie Braathen Hjortdal representerer de fornærmede kvinnene. Hun sier det er en omfattende sak.

– Det er jo flere fornærmede involvert her, og det er snakk om ganske grove overtredelser, slik jeg ser det, sier Braathen Hjortdal. Hun sier det vil bli aktuelt å kreve erstatning til de fornærmede.

Den tiltalte mannen avviser all skyld, opplyser hans forsvarer, Svein Olav Bøen. Bøen sier saken er svært belastende for hans klient.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte saken.

Saken skal opp i Sør-Gudbrandsdal tingrett i mars.

(©NTB)