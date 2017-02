Stortinget stenger døren for Uber

Et regjeringsnedsatt utvalg har foreslått å fjerne praktisk talt alle reguleringer for å drive persontransport, noe som åpner for Ubers virksomhet i Norge. Det er det liten stemning for blant politikerne, skriver Klassekampen.

– Vi trenger fortsatt regulering. Om løyvesystemet forsvinner, frykter jeg at det kun vil bli enda flere drosjer som står i ro i byene, og prisene vil presses opp. I distriktet vil det bli vanskelig å få tak i taxi i det hele tatt, sier Senterpartiets Janne Sjelmo Nordås, som sitter i transportkomiteen på Stortinget.

Komitéleder Nikolai Astrup (H) understreker at regjeringen ikke har konkludert om hvordan taximarkedet skal reguleres fremover, men han er positiv til ny teknologi som kan gi forbrukerne et bedre tilbud.

– Det kan være naturlig å starte med de store byene. Taximarkedet er helt annerledes i for eksempel Oslo enn det er i deler av Distrikts-Norge, sier han.

Transportkomitémedlem Tor André Johnsen fra Frp sier de ikke har tatt stilling til Delingsøkonomiutvalgets forslag, men han levner liten mulighet for at full deregulering kan bli en realitet.

– De fleste vil ha et system for hvordan næringen skal være organisert, uten dermed å si at jeg har konkludert, sier han.

Eirik Sivertsen (Ap) fra Nordland og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) fra Troms sier også nei til å fjerne drosjeløyvene.

