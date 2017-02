Politiet innfridde kravene til responstid i 2016

2016 er det andre året det er målt og stilt krav til politiets responstid, opplyser Politidirektoratet i en pressemelding.

Responstiden er tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til første politienhet er på stedet. Kravene er stilt til oppdrag der liv er direkte truet, eller der det av andre årsaker er behov for umiddelbar innsats fra politiet. Resultatene for 2016 er basert på over 10.000 målte hasteoppdrag.

I tettsteder med over 20.000 innbyggere var politiet fremme på stedet innen 11 minutter i 80 prosent av oppdragene. I tettsteder med mellom 2.000 og nær 20.000 innbyggere brukte politiet 19 minutter på å komme fram i 80 prosent av hasteoppdragene. I tettsteder med under 2.000 innbyggere og øvrige områder kom politiet fram innen 29 minutter i 80 prosent av oppdragene.

Det eneste distriktet som ikke innfridde i alle tre kategorier, var Møre og Romsdal, der responstiden i snitt var 1 minutt lengre enn kravet på 10 minutter i tettsteder med mellom 2.000 og nær 20.000 innbyggere.

