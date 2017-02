NRK: Alvdal-nabo dømt til 14 års forvaring for overgrep

Forvaringsstraffen er ett år kortere enn aktor Iris Storås la ned påstand om. Minstetiden er på ni år, ifølge kanalen.

Mannen var en av fem personer som ble dømt i den store overgrepssaken i Alvdal. Da ble han dømt til sju års fengsel for å ha latt et samboerpar forgripe seg på to av barna sine. I Sør-Østerdal tingrett ble han i februar 2015 dømt til fire års fengsel for seksuelle overgrep mot en sønn og en datter.

Ankesaken i lagmannsretten gjelder en tredje sønn som var under ti år da overgrepene fant sted fra 2002 til 2005. Dette var samtidig som overgrepene i Alvdal-saken fant sted.